Ordu'da Zeka Oyunlu Taksi Deneyimi - Son Dakika
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Ordu'da Zeka Oyunlu Taksi Deneyimi

Ordu\'da Zeka Oyunlu Taksi Deneyimi
10.07.2025 17:07
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Taksici Bulut Samet Yanık, yolculukta zeka oyunları sunarak müşterilere indirim sağlıyor.

Ordu'da taksicilik yapan Bulut Samet Yanık, müşterilerine sıra dışı bir yolculuk deneyimi sunuyor. Aracına binenlere çeşitli zeka oyunları uzatan Yanık, bulmacayı yolculuk esnasında çözenlere yüzde 10 indirim uyguluyor.

Altınordu ilçesinde 5 yıldır taksicilik yapan ve çocukluğundan beri zeka oyunlarına ilgi duyan 27 yaşındaki Bulut Samet Yanık, oyunu çözenlerin ilgisinden yola çıkarak uygulamayı yaygınlaştırdı. Müşterilere zorlayıcı el becerisi oyunları sunan Yanık, yol boyunca bu oyunla ilgilenen yolcuların keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Yanık, "Bazı oyunlar gerçekten çok zorlayıcı. Çözemeyen müşteriler hırslanıp 'Yolu biraz daha uzat' diyor. Çözmeyi başaranlar ise 'Ödülüm ne?' deyince ben de yüzde 10 indirim vermeye başladım. İnsanlar memnun, cep telefonları yerine oyunla vakit geçiriyorlar. Şu anda elimde 80'e yakın oyun var, sayıyı artırmaya devam ediyorum" dedi.

"Eğlenceli ve dikkat dağıtmayan bir deneyim"

Uygulamayla ilgili konuşan yolculardan Arkın Kılıç ise, "Taksiye acil bir durumla bindim. Taksici arkadaş zeka oyunlarından bahsedince ilgimi çekti. İlkini çözemedim ama ikincisini başardım. Telefonla uğraşmak yerine böyle keyifli bir şeyle vakit geçirmek güzeldi. Bu fikri çok beğendim" dedi.

Bulut Samet Yanık'ın yenilikçi yaklaşımı müşterilerin ilgisini çekiyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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