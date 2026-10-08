Ordu Fatsa'da Kara çifti, evliliklerinin 35. yılında resmi nikah kıydı - Son Dakika
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Ordu Fatsa'da Kara çifti, evliliklerinin 35. yılında resmi nikah kıydı

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Ordu Fatsa\'da Kara çifti, evliliklerinin 35. yılında resmi nikah kıydı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Fatma ve Hüseyin Kara çifti, evliliklerinin 35. yılında Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı Nikah Salonu'nda resmi nikah kıydı. Törene çocukları ve torunları da katıldı; çift, 35 yılın ardından resmi nikahlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Fatma ve Hüseyin Kara çifti, evliliklerinin 35. yılında resmi nikahlarını kıydı.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine, çiftin çocukları ve torunları da katılarak bu anlamlı güne ortak oldu.

3 çocuk ve 4 torun sahibi olan Kara çifti, 35 yılın ardından resmi olarak nikahlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Nikah töreninin ardından mutluluklarını paylaşan çift, yıllar sonra resmi nikahlarını kıydıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kara çifti, "Evliliğimizin 35. yılında resmi nikahımızı kıydık. Çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte bu özel günü yaşamak bizim için çok anlamlı oldu" dedi.

Çiftin nikah töreni, aile fotoğrafları ve mutluluk dolu anlarla son buldu.

Kaynak: İHA
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