Ordu-Giresun Havalimanı 50 Gün Uçuşa Kapatılıyor

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Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyan Ordu- Giresun Havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 50 gün süreyle uçuşlara kapatılacak.

Ordu sınırları içerisinde yer alan, Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldı. Yıllık bir milyondan fazla yolcu sayısı ile Türkiye'deki 58 havalimanı içerisinde ilk 16. sırada yer alan ve açıldığı günden bu yana binlerce seferin düzenlendiği havalimanı, sisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların 'pas geçmesi' ile gündeme geldi. Bir süre havalimanında yaşanan bu aksaklıklar yolcuları mağdur etti.

2023 yılında 10 gün uçuşlar kapatılmıştı

Son olarak 2023 yılının Kasım ayında PAT sahaları onarımı ve apron genişletmesi çalışmaları nedeniyle 10 gün boyunca kapalı kalan havalimanı, 16 Eylül-5 Kasım 2024 tarihleri arasında da 50 günlük bakıma alınacak. Bu süreçte havalimanı PAT saha onarımı ve apron genişlemesi işlemleri yapılacak.

Kapasitesi artırılacak

Söz konusu çalışmaların ardından 5 adet uçak park sahası 9 adet uçak park sahasına çıkarılmış olacak, bir adet olan taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilecek.

Son seferi İstanbul'a yapılacak

16 Eylül 2024 itibarıyla son seferinin ardından toplamda 50 gün kapalı olacak olan havalimanı, son uçuşunu saat 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirecek. - ORDU