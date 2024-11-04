Ordu-Giresun Havalimanı Bakım Sonrası Uçuşlara Açıldı - Son Dakika
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Ordu-Giresun Havalimanı Bakım Sonrası Uçuşlara Açıldı

Ordu-Giresun Havalimanı Bakım Sonrası Uçuşlara Açıldı

Ordu-Giresun Havalimanı, 50 günlük bakımın ardından yeniden uçuşlara başladı.

04.11.2024 21:16
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Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyan Ordu- Giresun Havalimanı'nda 50 gün süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından uçuşlar başladı.

Ordu sınırları içerisinde yer alan, Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldı. Yıllık 1 milyondan fazla yolcu sayısı ile Türkiye'deki 58 havalimanı içerisinde 16. sırada yer alan ve açıldığı günden bu yana binlerce seferin düzenlendiği havalimanı, sisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların 'pas geçmesi' ile gündeme geldi. Bir süre havalimanında yaşanan bu aksaklıklar yolcuları mağdur etti. Son olarak 2023 yılının Kasım ayında PAT sahaları onarımı ve apron genişletmesi çalışmaları nedeniyle 10 gün boyunca kapalı kalan havalimanı, 16 Eylül'de bakıma alındı. Bu süreçte havalimanı PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışmaları yapıldı. Söz konusu çalışmalarda 5 olan uçak park sahası sayısı 9'a çıkarılırken, bir adet olan taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edildi.

Kapasitesi artırıldı

16 Eylül itibarıyla son seferin İstanbul'a yapıldığı havalimanı, 4 Kasım'da yeniden uçuşlara açıldı. İlk uçuş İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşti. Saat 19.00'da Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapan uçak, saat 19.40'da da kalkış yaparak yolcularını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdü. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu-Giresun Havalimanı Bakım Sonrası Uçuşlara Açıldı - Son Dakika

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