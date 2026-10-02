Ordu Gölköy'de fındık üreticileri kurutamadıkları ürün için güneş duası etti - Son Dakika
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Ordu Gölköy'de fındık üreticileri kurutamadıkları ürün için güneş duası etti

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Ordu Gölköy'de fındık üreticileri, yağış nedeniyle ürünlerini kurutamayınca Güzelyurt Merkez Camisi'nde güneş duası yaptı. Dernek başkanı, sezonun uzadığını, üreticilerin taban fiyatın altında satış yaptığını ve mağdur olduğunu belirtti.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde yağışlı hava nedeniyle hasat ettikleri fındıkları kurutmakta güçlük çeken üreticiler, güneşin açması için dua etti.

Gölköy ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde fındık hasadını sürdüren üreticiler, bir yandan ürünlerini toplarken diğer yandan kurutmak için mücadele ediyor. Evlerinin harmanlarında ve boş arazilerde fındıklarını kurutmaya bırakan üreticiler, yağış nedeniyle ürünlerini brandalarla korumaya çalışıyor.

Güzelyurt Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen program kapsamında üreticiler, yağışlar nedeniyle fındıklarını kurutmakta yaşadıkları güçlük üzerine 'güneş duası' yaptı. Cuma namazı öncesinde Merkez Camisi'nde bir araya gelen mahalle sakinleri, güneşli havaların gelmesi için yapılan duaya eşlik etti.

Güzelyurt Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Yıldız, bu yıl hava şartları nedeniyle fındık sezonunun uzadığını belirterek, "Bu sene fındık sezonunu bir türlü kapatamadık. Normalde şimdiye kadar Güzelyurt'ta kimse kalmıyordu. Hava şartları nedeniyle vatandaşlarımız fındık sezonunu kapatamadı. Havalar açmadığı için fındıklar hep harmanda. Üreticilerimiz mağdur oldu. Biz de cuma günü hocalarımızla ve ilçe müftülüğüyle görüştük. Bugün cuma namazında cami cemaatimizle beraber güneş duası yaptık. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var" dedi.

Üreticilerin hava şartlarının yanı sıra fındık fiyatları nedeniyle de mağduriyet yaşadığını ifade eden Yıldız, "İnsanlarımızın aileleri ikiye bölündü. Kimisi gurbete ve illere gitti, kimisi burada kaldı ve fındıklarla ilgileniyor. Normalde şimdiye kadar sezonun kapanması lazımdı. Kapanmadı. Üreticilerimiz hem hava şartlarından dolayı mağdur hem de açıklanan taban fiyatın altında fındık satıyor. Bu da ayrı bir mağduriyet oluşturuyor" diye konuştu.

Üretici Ensar Şentürk ise yağış nedeniyle fındıkları kurutmakta zorlandıklarını belirterek, "Bu seneki hava şartlarından dolayı fındıklarımızı ve ürünlerimizi kurutamadık. Bugünkü cuma namazının ardından Güzelyurt Merkez Camisi'nde güneş duası yaptık. Namaz çıkışında dernek olarak cemaatimize aşure dağıttık. Bu seneki fındık ürünlerimizi zor şartlarda kurutmaya çalışıyoruz. Yağmur, fırtına, soğuk. Ürünlerimizin tamamı çadır altında. İnşallah güneşli havaları bekliyoruz. Mevla'mızdan duamızı ettik. Ne verirse Mevla'm verir" dedi.

Haber-Kamera: Dursun Mehmet Şahin-Ordu

Kaynak: DHA
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