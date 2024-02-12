Ordu İdare Mahkemesi, bentonit madeni için yürütmeyi durdurma kararı verdi

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Ordu'nun Ulubey ilçesinde Yeni Sayaca ve Çatallı mahallerini kapsayan bentonit madenine yönelik ÇED için açılan davada Ordu İdare Mahkemesi "Yürütmeyi durdurma" kararı verdi. Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, "Yöre halkıyla birlikte açtığımız dava sonucu mahkeme Bilirkişi Heyeti'nin hazırladığı rapora göre yürütmeyi durdurma kararı verdi. Halk istemiyor. Bunu, Bilirkişi Heyeti incelemesinde de belirttiler. Yüzlerce köylü, heyeti karşılayarak madene karşı tepkilerini dile getirdiler" denildi.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde Yeni Sayaca ve Çatallı mahallerini kapsayan bentonit madenine yönelik ÇED için açılan davada Ordu İdare Mahkemesi "Yürütmeyi durdurma" kararı verdi.
"TELAFİSİ OLANAKSIZ ZARARLARA NEDEN OLACAK"
Ordu Çevre Derneği ve Yeni Sayaca halkının bentonit madeni için alınan "ÇED Gerekli Değildir" kararına açtıkları davada Bilirkişi Heyeti incelemesi yapılmış ve heyet, maden işletmesinin aleyhine rapor hazırlamıştı. Mahkeme tarafından "Telafisi olanaksız zararlara neden olacağı" gerekçesiyle "yürütmeyi durdurma" kararı verildi.
"İTİRAZ YOLU KAPALI OLARAK YÜRÜTMEYİ DURDURMA"KARARI VERİLDİ"
Ordu İdare Mahkemesi'nin verdiği "yürütmeyi durdurma" kararı üzerine Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, "Yöre halkıyla birlikte açtığımız dava sonucu mahkeme Bilirkişi Heyeti'nin hazırladığı rapora göre "Yürütmeyi durdurma" kararı verdi. Halk istemiyor. Bunu, Bilirkişi Heyeti incelemesinde de belirttiler. Yüzlerce köylü, heyeti karşılayarak madene karşı tepkilerini dile getirdiler. Bilirkişi Heyeti de incelemesini yaptı. Hazırladığı raporda, dere yatağı taşkınlarına karşı önlem alınmadığı, su kaynaklarının dikkat edilmediği, yol durumunun uygun olmadığı, tarım alanlarının ve arıcılıkla ilgili araştırma ve incelemenin yapılmadığı, ormanlık alanlarla ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin alınmadığı, bentonit madeniyle ilgili oluşacak olumsuzlukların göz ardı edildiği vurgulanmıştır. Mahkeme de bu görüşler doğrultusunda, dava konusunun uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağından itiraz yolu kapalı olarak "Yürütmeyi durdurma" kararı vermiştir. Bu karar, sevindiricidir. Ormanların, tarım arazilerin, su kaynaklarının hoyratça yok edilmesine izin verilmemelidir" denildi.
"ŞİRKETLER PARA KAZANACAK DİYE KÖYÜMÜZÜ TALAN ETTİRMEYECEĞİZ TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Sayaca Çevre Platformu Sözcüsü Resul Ses de, "Köyümüz tek vücut oldu. Ormanlarımıza, tarım arazilerimize, suyumuza sahip çıkıyoruz. Maden olayını duyduğumuz ilk günden bugüne halk olarak karşıyız. Ordu Çevre Derneğiyle birlikte dava açtık. Haklıydık, kazanacağımızı biliyorduk. "Yürütmeyi Durdurma" kararı haklılığımızı gösterdi. Toprağımıza sahip çıkacağız. Buradan geçimimizi sağlıyoruz. Başka yere gitme olanağımız yok. Şirketler para kazanacak diye köyümüzü talan ettirmeyeceğiz" dedi.
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