Ordu İl Emniyet Müdürlüğü\'nden özel klip: Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıldönümü kutlandı

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla özel bir klip hazırlandı.

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli amirler, polis memurları ve mahalle bekçileri tarafından özel bir klip hazırlandı. Ordu'nun tarihi ve turistik noktalarında kaydedilen görüntülerde 'Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı' türküsü seslendirildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Tarihin her döneminde vatan topraklarını korumak ve kollamak için önüne konan engelleri aşan bu milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde; huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edecek ve 109 yıl önceki bağımsızlık ruhunu aynı kararlılık, aynı azimle ilelebet yaşatacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yaşadığımız bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhlar şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - ORDU