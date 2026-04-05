OKAF'26 kapılarını Samsun'da açacak - Son Dakika
OKAF'26 kapılarını Samsun'da açacak

OKAF\'26 kapılarını Samsun\'da açacak
05.04.2026 18:30  Güncelleme: 18:36
Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu OKAF'26, 8 Nisan'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde kapılarını açıyor. 100'den fazla kuruluşun katılacağı fuar, gençlere iş ve staj fırsatları sunacak.

Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu olan Ordu Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26), 8 Nisan Çarşamba günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, Türk Telekom'un desteğiyle düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26), 8-9 Nisan tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açacak. Fuar, 100'den fazla kurum ve kuruluşu Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) temasıyla öğrencilerle bir araya getirecek. Bölgedeki 9 paydaş üniversite Amasya, Çankırı Karatekin, Çorum Hitit, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversitenin destek verdiği büyük organizasyon, OMÜ Kurupelit Kampüsü'ndeki Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonları ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKM) kuruluyor.

100 kuruluşla doğrudan görüşme şansı

Fuar kapsamında Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki A salonunda yaklaşık 45 kamu kurumu, B salonunda ise 50'den fazla özel sektör temsilcisi stant açacak. Gençler, iki gün boyunca 09.00 - 18.00 saatleri arasında iş ve staj başvuruları için firma temsilcileriyle yüz yüze görüşme imkanı bulacak. AKM'de ise Samsun'un ilçe belediyeleri yerel yönetim bazındaki kariyer fırsatlarını tanıtacak.

Fuarın resmi açılış töreni, 8 Nisan Çarşamba saat 10.00'da AKM'de protokol üyeleri ve paydaş rektörlerin katılımıyla başlıyor. Törenin sanat konuğu ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği sanatçısı Nahide Saygün Akkal olacak.

Kariyer etkinliklerinde özel isimler yer alacak

Ziyaretleriyle sınırlı kalmayacak olan fuar, eğitim kampına da dönüşecek. AKM Mavi ve Pembe salonlar ile Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi toplantı odalarında eş zamanlı onlarca etkinlik düzenlenecek. Öğrenciler, mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, girişimcilik panelleri ve ilham verici kariyer söyleşileriyle iş dünyasına hazırlanıyor. Dış alanlarda ise teknoloji tırları ve simülasyon araçları katılımcılara farklı deneyimler sunuyor.

OMÜ Kurupelit Kampüsü'ne tramvay, otobüs ve özel araçlarla kolaylıkla ulaşabilecek ziyaretçiler, etkinlik takvimini ve kayıt bilgilerini OMÜ'nün internet sitesi ile OKAF'ın sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

9 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da AKM'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek fuarda, hem yarışma kazananları ödüllerine kavuşacak hem de organizasyona destek veren 31 sponsor firmaya plaketleri sunulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OKAF'26 kapılarını Samsun'da açacak - Son Dakika

SON DAKİKA: OKAF'26 kapılarını Samsun'da açacak - Son Dakika
