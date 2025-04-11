Ordu Kütüphanesi'nden Doğaya Katkı: Kır Çiçek Tohumlu Kitap Ayraçları

Kütüphaneye gelenlere 'kır çiçek tohumlu' kitap ayraçları

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan kütüphaneleri kullanan ve ödünç kitap alan öğrencilere geri dönüşüm malzemesinden yapılan içerisinde çiçek tohumlarının bulunduğu kitap ayraçları hediye ederek doğaya katkıda bulunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncüsü olduğu çalışmalarla Ordu'ya kazandırılan ve vatandaşların kullanımına açılan kütüphaneler her gün yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Tam bir sosyal yaşam alanına dönüşen kütüphanelerde ziyaretçiler, kitap okumadan ders çalışmaya, bilgisayar kullanımından kafeteryalara birçok hizmete kolaylıkla ulaşabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kirazlimanı Yaşam Merkezi içerisindeki Gençlik Kütüphanesi ile Ulu Cami Halk Kütüphanesi'nde doğayı koruyan ve herkesin ilgisini çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri ziyaret eden, ders çalışan, kitap okuyan herkese içerisinde 'karışık kır çiçeği' tohumları olan kitap ayraçları dağıtıyor.

"Aldığımız en anlamlı hediyelerden bir tanesi"

'Bu hediyeyi hazırlarken hem sizleri hem doğayı düşündük. Okumakta olduğunuz bu kartta, doğayı korumayı amaçladık ve el yapımı tohumlu kağıt kullandık' yazılı kitap ayraçlarını alan öğrenciler anlamlı hediye karşısında mutlu olurken, hediyeleri çok beğendiklerini ve tohumları toprakla buluşturacakları günü beklediklerini belirtiyorlar.