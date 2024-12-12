Ordu Ulu Camii Halk Kütüphanesi, İki Yılda 80 Bin Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ordu Ulu Camii Halk Kütüphanesi, İki Yılda 80 Bin Kişiye Hizmet Verdi

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Ulu Camii Halk Kütüphanesi, iki yıllık sürede 78 bin 525 kişiye ders çalışma ve kitap okuma imkanı sundu. Modern yapısıyla her yaştan kullanıcıya hitap eden kütüphane, ücretsiz hizmetlerle dikkat çekiyor.

12.12.2024 18:58  Güncelleme: 19:09
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Halk kütüphanesi, 2 yılda yaklaşık 80 bin kişiye hizmet verdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarafından İnşa Edilen Ulu Camii Halk Kütüphanesi, öğrenci ve vatandaşların hem ders çalışma, hem de kitap okuma alanı oldu

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen halk kütüphanesi, kültür ve kitap dünyasına önemli katkı sunmaya devam ediyor. Her gün onlarca öğrenciye ev sahipliği yapan, ücretsiz internet, bilgisayar ile çay ve çorba gibi ikramlarında bulunduğu kütüphane, şu ana kadar 78 bin 525 kişiye kitap okuma ve ders çalışma imkanı sundu.

Büyükşehir Belediyesi, şehirde okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla kütüphane projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi olan Altınordu Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Camii Halk Kütüphanesi. Modern kullanım alanları ile çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerinde beğenisini kazanıyor.

78 bin 525 kişi yararlandı

2022 yılında açılan ve 430 metrekare kapalı alan içerisinde grup çalışma alanı, tekli çalışma alanı, ofis, arşiv, danışma, kitaplıklar, klimalı ortam, internet imkanı ve lavaboları bulunan modern kütüphane her kesime hitap ediyor. Sosyal aktivite alanı olarak kafe, teras, masa tenisi alanı ve geniş bir bahçe de yer alan kütüphaneyi öğrenciler sıklıkla kullanıyor. Soğuk havalarda da dolup taşan kütüphane gençlere sıcak bir ortam imkanı sunuyor. Açıldığı günden bu yana hizmet veren kütüphane şimdiye kadar 78 bin 525 kişiye ev sahipliği yaptı.

"Günümüzün büyük bir bölümü kütüphane de geçiyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulu Camii Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi kullanan öğrenciler kütüphaneyi ve ortamını çok beğendiklerini söylediler. Sıcak ve tüm imkanların olduğu bir ortamda ders çalıştıklarını ve kitap okuduklarını aktaran öğrenciler, günlerinin büyük bir kısmını burada geçirdiklerinin kaydettiler. Öğrenciler ayrıca bu imkanı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerini ilettiler.

Çocuklarını ders çalışmaya getiren veliler de sıcak bir ortamda çocuklarını beklediklerini belirttiler. Kütüphanenin kendilerini de çok etkilediğini aktaran veliler, bekledikleri süre zarfında da emanet kitaplar alarak okuduklarını sözlerine eklediler.

Ücretsiz ikramlar veriliyor

Öte yandan kütüphane ve aynı zamanda alan içerisinde bulunan Millet Kıraathanesi'ne ücretsiz çay ve su ikramı ile öğle saatlerinde çorba ikramı yapılıyor. Ayrıca kullanıcılara ücretsiz internet hizmeti de sunuluyor.

Ordu Ulu Camii Halk Kütüphanesi, İki Yılda 80 Bin Kişiye Hizmet Verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Ulu Camii Halk Kütüphanesi, İki Yılda 80 Bin Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika

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