Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı - Son Dakika

Ordu Valisi Sonel, halk gününde yaptığı ince davranışla bir vatandaşı mutluluğa boğdu. Halk günü toplantısında, kendisinden inek isteyen Nezaket teyzeye, hem ineği hem de buzağısını yollayan Vali Sonel, yaşlı kadının yüzünü gülümsetti.

İSTEĞİ YERİNE GELDİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Halk günü toplantısında Vali Tuncay Sonel'e bir ineğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Nezaket teyze, istediği ineğinin buzağısıyla birlikte kendisine teslim edilmesiyle birlikte sevinç gözyaşlarını tutamadı.

BUZAĞISIYLA BİRLİKTE TESLİM EDİLDİ

Vali Sonel'in talimatıyla hazırlanan inek buzağısıyla birlikte Gülyalı Turnasuyu mevkisinde ikamet eden Nezaket Özdemir teyzeye Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarafından teslim edildi.