Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı - Son Dakika
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Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı

02.04.2022 14:29
Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı

Ordu'da her çarşamba günü halk toplantıları düzenleyen Vali Tuncay Sonel, Nezaket Özdemir'in kendisinden istediği ineği buldu, üstelik buzağısıyla. Özdemir'e inek ve yavrusunu gönderen Sonel'in bu jesti, yaşlı kadının gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Ordu Valisi Sonel, halk gününde yaptığı ince davranışla bir vatandaşı mutluluğa boğdu. Halk günü toplantısında, kendisinden inek isteyen Nezaket teyzeye, hem ineği hem de buzağısını yollayan Vali Sonel, yaşlı kadının yüzünü gülümsetti.

Halk gününde inek isteyen kadına Vali'den güzel sürpriz! İneği, buzağısıyla gönderdi

İSTEĞİ YERİNE GELDİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Halk günü toplantısında Vali Tuncay Sonel'e bir ineğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Nezaket teyze, istediği ineğinin buzağısıyla birlikte kendisine teslim edilmesiyle birlikte sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Halk gününde inek isteyen kadına Vali'den güzel sürpriz! İneği, buzağısıyla gönderdi

BUZAĞISIYLA BİRLİKTE TESLİM EDİLDİ

Vali Sonel'in talimatıyla hazırlanan inek buzağısıyla birlikte Gülyalı Turnasuyu mevkisinde ikamet eden Nezaket Özdemir teyzeye Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarafından teslim edildi.

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Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

Tuncay Sonel, Gülyalı, Ordu, İnek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı - Son Dakika


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