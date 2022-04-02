Ordu Valisi Sonel, halk gününde yaptığı ince davranışla bir vatandaşı mutluluğa boğdu. Halk günü toplantısında, kendisinden inek isteyen Nezaket teyzeye, hem ineği hem de buzağısını yollayan Vali Sonel, yaşlı kadının yüzünü gülümsetti.
Halk günü toplantısında Vali Tuncay Sonel'e bir ineğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Nezaket teyze, istediği ineğinin buzağısıyla birlikte kendisine teslim edilmesiyle birlikte sevinç gözyaşlarını tutamadı.
Vali Sonel'in talimatıyla hazırlanan inek buzağısıyla birlikte Gülyalı Turnasuyu mevkisinde ikamet eden Nezaket Özdemir teyzeye Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarafından teslim edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı - Son Dakika