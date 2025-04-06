Ordu'ya Yeni Tabiat Parkı Kazandırılıyor - Son Dakika
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Yerel

Ordu'ya Yeni Tabiat Parkı Kazandırılıyor

Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda tıbbi aromatik bitkiler ve çeşitli sosyal alanlar için inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyle, bölgede yeni yaşam alanları oluşturulacak.

06.04.2025 17:06  Güncelleme: 17:08
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Ordu'ya yeni bir tabiat parkı daha kazandırılıyor

Tıbbi aromatik bitkilerin de yer alacağı Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda çalışmalar tam gaz devam ediyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle bedel ödenmeden alınan ve Durugöl Tabiat Parkı olarak halkın hizmetine açılan alan genişliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gölün arkasına doğru uzanan alanı tıbbi aromatik bitkilerin de yer alacağı yeni bir yaşam alanı olarak hazırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Durugöl'de 36 dönüm arazi üzerinde uyguladığı çalışmaları, daha da genişletiyor. Doğal gölü ve ekolojik dengeyi koruyan çalışmaları geçtiğimiz yıllarda hayata geçiren ve Durugöl'ü ranta değil halka açan Büyükşehir Belediyesi, gölün arkasına doğru uzanan alanı da halkın hizmetine sunmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda ekipler çocuk oyun alanı, skate park oyun alanı, aromatik bitkiler alanı, kanatlı hayvanlar için 5 adet kümes, otopark, büfe, darı ambarı, serender, oturma ve yeşil alanlarla Durugöl'ün cazibesini katlayacak çalışmaları hızla hayata geçiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler öncülüğünde Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde 36 dönüm alanda geçen yıllarda Durugöl Tabiat Parkını hayata geçirmişti. Yine Başkan Güler öncülüğünde geride kalan 6 yıl içerisinde Altınordu Ihlamur Vadisi Parkı, Erguvan Park, Cumhuriyet Engelsiz Park, Melet Otağ Park, Büyük Melet Projesi 1 ve 2, Tayfun Gürsoy Parkı ve Gülyalı Turnasuyu Kordon Park çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Vatandaşların keyifle, uzun uzun vakit geçirebildiği bu alanların sayısı artırılmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'ya Yeni Tabiat Parkı Kazandırılıyor - Son Dakika

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