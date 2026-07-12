Turnalık Yaylası'nda Maden Gerilimi Sürüyor... Kadınlar, Şirketi Yaylaya Sokmadı

(ORDU)Haber: Gençağa KARAFAZLI

– Ordu'nun Korgan, Aybastı ve Kabataş yaylalarında yaklaşık 20 aydır süren maden karşıtı mücadelede gerilim yeniden tırmandı. Turnalık Yaylası'nda maden arama faaliyetlerini sürdüren Taşyapı firmasına karşı bölge halkının direnişi büyürken bugün, kadınlar şirket yetkililerinin çalışma alanına girişini engelledi.

Gerginlik, şirketin önceki gün Turnalık Yaylası sakinlerinin kullandığı suyu kesmesiyle başlamış, yaşanan olaylarda iki yurttaş gözaltına alınmıştı. Bu gelişmenin ardından gözaltına alınan yurttaşlar serbest kalırken, yayla sakinleri dayanışma çağrısı yaparak yeniden direniş başlattı.

Sondaj sahasına sabah saatlerinde gitmek isteyen şirket sorumlusu mühendislerin aracı, ellerinde sopalar bulunan kadınlar tarafından durduruldu. Aracın önünü kesen kadınlar, jandarmanın uyarılarına rağmen yolu açmadı ve şirket yetkililerinin maden sahasına girişine izin vermedi.

"Yaylamızı, suyumuzu ve yaşam alanlarımızı teslim etmeyeceğiz" diyen kadınlar, maden çalışmalarına karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti."

Yayla sakinleri, önümüzdeki hafta maden sahasına direniş çadırı kurarak 24 saat esasına göre nöbet tutmaya başlayacaklarını açıkladı. Bölge halkı, şirket faaliyetleri tamamen durdurulana kadar yaylayı terk etmeyeceklerini ve mücadeleyi büyüterek sürdüreceklerini vurguladı.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Yayla sakini bir yurttaş, yetkililere seslenerek, "Madencilere tepki vermek için buradayız. Biz sayın valimizi, Ordu Büyükşehir Belediye başkanımızı ve milletvekillerimizi buraya davet ediyoruz. Gelecekler, bizi aydınlatacaklar. Maden işi istemiyoruz. Sondaj yapılmasını dahi istemiyoruz, her sondaj yapıldığı yerde bizim sularımız talan oluyor. Su olmadan yaşam olmaz" dedi.