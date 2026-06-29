Eğitimciler Perşembe Yaylası\'nda buluştu

Ordu'da eğitimciler, eğitim-öğretim yılının ardından Perşembe Yaylası'nda piknik programında buluştu.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Ordu Şubesi geleneksel piknik programı, Aybastı Perşembe Yaylası'nda yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kahvaltı ve öğle yemeği ikramının yapıldığı etkinlikte çocuklar için animasyon gösterileri düzenlenirken, yetişkinler de çeşitli spor etkinliklerine katıldı. Eğitimciler, eğitim-öğretim yılının ardından Perşembe Yaylası'nda bir araya gelerek vakit geçirme fırsatı buldu.

Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Ordu şubesinin çalışmalarını değerlendirdi. Çakırcı, sendikal birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, şube yönetimini yürüttüğü faaliyetlerden dolayı tebrik etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş ise sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine önem verdiklerini belirterek, Eğitim-Bir-Sen'in gerçekleştirdiği çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen Ordu Şube Başkanı Lokman Uzunçakmak da göreve geldikleri günden itibaren üyelerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Uzunçakmak, programa katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından programa destek veren protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Programa, Engelli Memur-Sen Başkanı Ahmet Dönmez, Memur-Sen Ordu İl Temsilcisi Ahmet Yılmaz ile sendika üyeleri ve aileleri de katıldı. - ORDU