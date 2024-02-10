Organ Bağışıyla Umut Doğdu

Organ bağışı umut oldu
SAMSUN - Geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç bir kadının organları, Erzurum ve İzmir'de organ bekleyen hastalara umut oldu.
Geçirdiği rahatsızlığı sonucu Samsun'un Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetiminin aile ile yaptıkları görüşme sonrası genç kadının ailesi organ bağışını kabul etti. Organ nakli için gece saatlerinde Çarşamba Devlet Hastanesi'nde başlayan mesai sabahın ilk ışıklarında tamamlandı. Genç kadının karaciğeri ile bir böbreği karayolu ile Erzurum'a, diğer böbreği ise hava yolu ile İzmir'e götürüldü.
Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serap Samut Bülbül, hastanede gerçekleşen organ nakli operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Organ bağışının önemi ve bu konuda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda organ nakli ve bağışı alanındaki çalışmalarımızın bugün hastanemizde ilk kez gerçekleştirilen organ nakli operasyonuyla neticelenmesinden dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Bugün Erzurum'dan gelen nakil ekibi tarafından çıkarılan karaciğer ve böbrekler hayata tutunmak için organ bekleyen hastalarımıza umut ışığı olmuştur. Biz de bu kutsal sürecin bir parçası olduğumuz için son derece mutluyuz. Bu nakle katkı sunan İl Müdürlüğümüze, Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezimize, Erzurum'dan hastanemize gelen cerrahi ekibimize ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendi acıları ile baş etmeye çalışırken zor ve ulvi bir karar vererek organ nakli bekleyen hastalarımızın 'yeni bir hayata merhaba' demesini sağlayan ailemize de Allah'tan sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu vesileyle organ nakli ve bağışının öneminin altını bir kez daha çiziyor ve tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda hassasiyet taşımaya davet ediyorum" dedi.
Başhekim Opr. Dr. Serap Samut Bülbül idaresinde yürütülen ve adeta zamanla yarışılan organ nakli süreci, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildi.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.
Bursa'da seyir halindeyken motoru tutuşan bir cip, kullanılamaz hale geldi. Olay anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, cipin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü cipi terk ederken, alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Cip yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
Son Dakika › Yerel › Organ Bağışıyla Umut Doğdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?