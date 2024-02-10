Organ Bağışıyla Umut Doğdu

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Organ bağışı umut oldu

SAMSUN - Geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç bir kadının organları, Erzurum ve İzmir'de organ bekleyen hastalara umut oldu.

Geçirdiği rahatsızlığı sonucu Samsun'un Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetiminin aile ile yaptıkları görüşme sonrası genç kadının ailesi organ bağışını kabul etti. Organ nakli için gece saatlerinde Çarşamba Devlet Hastanesi'nde başlayan mesai sabahın ilk ışıklarında tamamlandı. Genç kadının karaciğeri ile bir böbreği karayolu ile Erzurum'a, diğer böbreği ise hava yolu ile İzmir'e götürüldü.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serap Samut Bülbül, hastanede gerçekleşen organ nakli operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Organ bağışının önemi ve bu konuda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda organ nakli ve bağışı alanındaki çalışmalarımızın bugün hastanemizde ilk kez gerçekleştirilen organ nakli operasyonuyla neticelenmesinden dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Bugün Erzurum'dan gelen nakil ekibi tarafından çıkarılan karaciğer ve böbrekler hayata tutunmak için organ bekleyen hastalarımıza umut ışığı olmuştur. Biz de bu kutsal sürecin bir parçası olduğumuz için son derece mutluyuz. Bu nakle katkı sunan İl Müdürlüğümüze, Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezimize, Erzurum'dan hastanemize gelen cerrahi ekibimize ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendi acıları ile baş etmeye çalışırken zor ve ulvi bir karar vererek organ nakli bekleyen hastalarımızın 'yeni bir hayata merhaba' demesini sağlayan ailemize de Allah'tan sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu vesileyle organ nakli ve bağışının öneminin altını bir kez daha çiziyor ve tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda hassasiyet taşımaya davet ediyorum" dedi.

Başhekim Opr. Dr. Serap Samut Bülbül idaresinde yürütülen ve adeta zamanla yarışılan organ nakli süreci, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildi.