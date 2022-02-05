Organik meyve ile meyve sularını dünyaya ihraç ediyorlar - Son Dakika

Organik meyve ile meyve suları ihracatında dünya tedarikçisi olmak amacıyla kurulan Dila Tarım Gıda Firması, ürünlerini birçok ülkedeki tüketicisiyle buluşturuyor.

Antalya merkezli ve Amerika merkezli BSÖ Peak Equity firmasının da ortağı olan Dila Tarım Gıda Firması, yaş meyve, organik ve konvansiyonel NFC dondurulmuş meyve suyu ihracatlarını birçok ülkedeki tüketicisiyle buluşturma devam ediyor. Bu doğrultuda, firma, 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla Hevin Cumsen ve Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul'da düzenlenen '1. İş ve Kariyer Ödülleri' töreninde "Yılın En Başarılı Meyve ve Meyve Suyu İhracat Firması" ödülüne layık görüldü. Organik meyve ile meyve suları ihracatı alanında dünya çapında bir tedarikçi olmak amacıyla Mustafa Aktuna, Özgür Aktuna, Barış Aktuna ile Sultan Aktuna tarafından kurulan aile şirketi daha önce de İstanbul'da düzenlenen Türkiye Avrupa Ödül Töreninde "Yılın Meyve Suyu İhracat Firması" ödülünü almıştı. Dila Tarım Gıda Firması son bir yıl içerisinde aldığı 3 ödül ile başarısını taçlandırdı. - SAKARYA