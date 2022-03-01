Örgü kursiyerleri minik kalpleri ısıttı - Son Dakika
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Örgü kursiyerleri minik kalpleri ısıttı

01.03.2022 10:18
Örgü kursiyerleri minik kalpleri ısıttı

Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ördüğü atkı ve bereler Hamza Bey İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ördüğü atkı ve bereler Hamza Bey İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Kurs öğretmenleri Yasemin Ayaz ve Bedriye Gödelek ile kursiyerler, 'Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Örüyor, Minik Kalpler Isınıyor' projesi kapsamında atkı ve bere örüp Hamza Bey İlkokulu öğrencilerine dağıttılar. Büyük sevinç yaşayan ve bu soğuk günlerde gülümsemeleri ile kalpleri ısıtan minik öğrencilerin mutluluğu, törene katılanları da mutlu etti. Programa Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam katıldı. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, güzel bir projeye daha imza attıklarını belirterek örgü kursu öğretmenleri ve kursiyerlere teşekkür etti. - BİLECİK

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Halk Eğitimi Merkezi, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Örgü kursiyerleri minik kalpleri ısıttı - Son Dakika


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