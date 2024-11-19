Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Muhtarlarla Buluştu

Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Muhtarlarla Buluştu

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Muhtarlar Derneği Başkanı ve mahalle muhtarları ile düzenlediği kahvaltıda, belediyenin projelerini tanıttı ve muhtarların taleplerini dinleyerek mahalle ihtiyaçlarına dair çözümler geliştirdi.

19.11.2024 14:12  Güncelleme: 14:14
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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Can ve ilçedeki mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında buluştu. Programda, belediyenin hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verilirken, mahallelerin ihtiyaçları ve muhtarların talepleri dinlendi.

Başkan Tayır, buluşmada orman yangınlarına müdahale, Fen İşleri ve İmar faaliyetleri, sosyal yardımlar ve yol bakım çalışmaları gibi konularda detaylı bilgiler paylaştı. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Tayır, her mahalleye eşit ve kaliteli hizmet götürmek için muhtarlarla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Tayır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Belediye olarak mahallelerimize daha hızlı ve etkili hizmet götürebilmek adına muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz ve kulağımızdır. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlara öncelik veriyor, çözüm üretiyoruz. Özellikle orman yangınlarıyla mücadele konusunda daha hazırlıklı bir yapı oluşturmak için adımlar attık. Ayrıca Fen İşleri ve İmar ekiplerimiz, mahallelerimizin eksiklerini hızla gidermek için yoğun bir tempoda çalışıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. Yol bakım ve onarım çalışmalarımız da mahallelerimizin ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu çalışmalarda muhtarlarımızın desteği bizim için çok kıymetli."

Muhtarların talepleri dinlendi

Programda muhtarlar, mahallelerine yönelik ihtiyaç ve sorunlarını dile getirdi. Başkan Tayır, gelen talepleri dikkatle not alarak çözüm için ilgili birimlere yönlendirmeler yaptı. Mahallelerin yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Tayır, sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulmasında muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin önemini vurguladı.

Program sonunda, muhtarlar belediyenin özverili çalışmaları ve sorunların çözümüne yönelik hızlı yaklaşımları için Başkan Tayır'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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