Orhaneli’de gaziler günü kutlandı - Son Dakika
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Orhaneli’de gaziler günü kutlandı

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Orhaneli’de gaziler günü kutlandı
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde gaziler günü törenle kutlandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gaziler günü törenle kutlandı.

Orhaneli Hükümet binası önünde düzenlenen törene Orhaneli Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Duman, İlçe Emniyet Amiri Abdülkadir Sosar, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Atatürk heykeline çelek konulmasının ardından, 1994 yılında Güneydoğu'da terörle mücadelede yaralanan gazi Ali Ceylan bir konuşma yaptı.

Ceylan, "Yurdumuzun bağımsızlığının ve milletimizin huzuru için mücadele ettiğimiz gazilerimizin onurlandırdığınız 19 Eylül Gaziler Gününde sizlerle olmaktan büyük bir onur ve gurur duymaktayım. Bugün 54 yaşında olan bir gazi olarak karşınızda bulunuyorum. Aradan yıllar geçmiş olsa da vatan uğruna verilen mücadelenin yaşananların ve geride bulunan hatıraların insanın kalbinde bıraktığı izler hiçbir zaman silinmeyecektir. Gazilik benim için yalnızca taşınan bir unvan değil, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimize duyduğumuz bağlılığın bir göstergesidir. Bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunun geçmişte bugün vatan uğruna fedakarlık yapan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Törenin ardından Gazi ve yakınları için organize edilen yemekte konuşan Kaymakam Yasin Erdem, "Bugünü sizlerle dolu dolu yaşamaya çalışıyor, sizlerle hasbıhal ediyoruz. Bunlar güzel günler, ben bu vesileyle tekrardan sizlerin gününüzü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelere sizlere sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum diye konuştu.

Tören ve yemeğin ardından öğle namazını müteakip Durdubey Camii'nde gazi ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüOrhaneliBursaYerelSon Dakika

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