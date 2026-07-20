Orhaneli\'de Hayvan Yetiştiriciliği Kontrolü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan yetiştiren işletmeleri kontrol etti.

Orhaneli ilçesi ve mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiren işletme sahipleri ziyaret edilerek faaliyetleri hakkında bilgi alındı, saha kontrolleri yapıldı.

İşletmelerde incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhan Kale ve Veteriner hekimler Hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulundu.

Tarım Müdürü Kale "Personellerimiz tarafından ilçemizde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerine saha ziyaretlerimiz devam etmektedir. Ziyaretlerde işletmelerin mevcut durumu yerinde incelenirken, yetiştiricilerimizle karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak talep ve önerileri dinlenmiş, hayvan sağlığı, bakım, besleme ve biyogüvenlik uygulamaları ile Bakanlığımız tarafından yürütülen destekleme ve güncel uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizin yanında olmaya, sorunları yerinde tespit ederek çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye ve sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesine yönelik saha çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA