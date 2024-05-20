Orhangazi Motosiklet Kulübü, 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenledi - Son Dakika
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Orhangazi Motosiklet Kulübü, 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenledi

Orhangazi Motosiklet Kulübü, 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenledi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi yaklaşık 100 motosikletçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenledi. Motosikletliler, Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle şehir turu yaptılar ve vatandaşlar tarafından alkışlandılar.

20.05.2024 04:27
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi yaklaşık 100 motosikletçi 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaklaşık 100 motosikletli Orhangazi Cumhuriyet Alanı'nda toplandı. Motosikletlerini Cumhuriyet Alanı'na çeken Motosiklet Kulübü üyeleri açtıkları dev Türk Bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı okudular.

Motosikletlerle şehir turu yaptılar

Orhangazi Motosiklet Kulübü Başkanı Yalçın Kaynak, dernek yöneticileri ve 100 civarındaki motosikletli daha sonra Türk bayrakları ile süsledikleri motosikletleri ile Orhangazi genelinde şehir turu yaptılar. Motosikletlilerin şehir turu vatandaşlar tarafından da alkışlarla karşılandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orhangazi Motosiklet Kulübü, 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenledi - Son Dakika

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