Orhangazi\'de Minibüs Ücretlerine Zam

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Orhangazi'de şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde yolcu taşıma ücretlerine de zam geldi. Orhangazi'de şehiriçi yolcu taşımacılığı tam 15,25 TL'den 20 TL'ye, öğrenci ise 9,75 TL'den 13 TL'ye yükseltildi. Şehiriçi yolcu taşımacılığına yüzde 30 ile 35 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi onayı ile Orhangazi'de şehiriçi yolcu taşımacılığına zam geldi.

Zamlar uygulanmaya başladı

Orhangazi'de şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere uygulanan zamlı fiyatlar 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Yolcu taşımacılığına yüzde 30 ile 35 oranlarında zam yapıldı.

İşte eski ve yeni fiyatlar

Orhangazi Şehiriçi Tam 15,25'den 20 TL'ye, öğrenci 9,75'den 13 TL'ye yükseltilirken, Göl yolcusu 16 TL'den 21 TL'ye, Sanayi Sitesi 17 TL'den 23 TL'ye, Köy altları 15 TL'den 20 TL'ye, Nadır Piknik alanı 16 TL'den, 21 TL'ye, Fındıklı Mahallesi 23 TL'den 30 TL'ye, Yeni TOKİ ise tam 16 TL'den 21 TL'ye, öğrenci ise 10 TL'den 13 TL'ye yükseltildi. - BURSA