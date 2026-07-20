Orhangazi'de Su Kesintisi Uyarısı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kesintisi uygulanacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Orhangazi İlçesi genelinde (Siteler Bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi civarı hariç) 21 Temmuz 2026 tarihinde 10: 00 – 20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, " Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi - BURSA