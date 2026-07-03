Orhaniye Köyü\'nde Su Hattı Yenilendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Orhaniye köyünde ana içme suyu hattı baştan sona yenilendi.

Orhaniye köyünde Göksu Çayı üzerinden geçen ve hasar gören ana içme suyu isale hattı yenilenerek yeniden hizmete alındı. Osmaneli Kaymakamlığı koordinesinde, Orhaniye Köyü Muhtarlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında çelik isale hattı tamamen yenilenirken, hatta meydana gelen kırık ve patlaklar da giderildi. Yoğun ve aralıksız sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından köyde yeniden kesintisiz ve sağlıklı içme suyu akışı sağlandı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyunun kesintisiz şekilde ulaştırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Orhaniye köyümüzde yürüttüğümüz çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağladık. İlçemizin tüm köylerinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. - BİLECİK