Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı ilk 6 ay işletme müdürlükleri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı ilk 6 ay işletme müdürlükleri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi

Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı ilk 6 ay işletme müdürlükleri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi

Düzce'de Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başkanlığında yapılan toplantıda, ülke genelinde artan sıcaklık değerleri ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının orman yangını riskini artırdığı vurgulandı. Şentürk, orman yangınlarının önlenmesi için tüm birimlerin teyakkuz halinde olmasını istedi ve vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini belirtti. Toplantıda ayrıca işletme müdürlerinin 2024 yılı programları ve gerçekleşmeleri ele alındı.

08.07.2024 11:23
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DÜZCE(İHA) – Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün başkanlığında gerçekleşen 2024 yılı ilk 6 ay işletme müdürlükleri değerlendirme toplantısı Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesisinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcıları Yılmaz Yıldız, Halis Belen ve Kemal Yıldız ile Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.

Toplantıda özellikle ülke genelinde sıcaklık değerlerinin artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının orman yangını riskini artırdığını belirten Bölge Müdürü Mahmut Şentürk yaşanabilecek orman yangınlarının önlenmesi için tüm birimlerin teyakkuz halinde olmasını istedi. Özellikle orman yangınları ile mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin Bolu ve Düzce valiliklerince alınan kararlara uyulması için vatandaşların bilgilendirilmesini, alınan kararlar doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alınarak takip edilmesi talimatını verdi.

Toplantıya İşletme Müdürlerinin 2024 yılı program ve gerçekleşmelerinin ele alındığı sunumlarla devam edildi. İşletme Müdürleri yılın ilk 6 aylık programlarının gerçekleşme sonuçlarını içeren sunumlarında, bütçe hedef ve gerçekleşmelerinde varsa meydana gelen sapmalar ve nedenleri konu edildi. Daha sonra bir önceki toplantıda alınan toplantı kararlarının son durumları değerlendirildi.

2024 yılında yapılan çalışmalarından dolayı işletme müdürlüğü personeline teşekkür eden Bölge Müdürü Mahmut Şentürk 2024 yılı programlarının yılı içerisinde program aşımına mahal vermeden, tasarruf tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için azami gayret sarf edilmesini istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Düzce, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı ilk 6 ay işletme müdürlükleri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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