Orman şehidi Tolunay Kocaman'ın ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Orman şehidi Tolunay Kocaman'ın ailesine anlamlı ziyaret

Orman şehidi Tolunay Kocaman\'ın ailesine anlamlı ziyaret
16.08.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile beraberindeki heyet, Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 10 kahramandan birisi olan Tolunay Kocaman'ın ailesine ziyarette bulundu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile beraberindeki heyet, Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 10 kahramandan birisi olan Tolunay Kocaman'ın ailesine ziyarette bulundu.

23 Temmuz 2025 tarihinde Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında 10 kahraman şehit oldu. İl Müdürü Çil ve berbaberindeki heyet, şehit Tolunay Kocaman'ın Kümbet mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Hüseyin Kocaman ve annesi Hatice Kocaman ile aynı acıyı paylaşan İl Müdürü, ailenin sorun ve taleplerini dinledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un selamlarını aileyye ileten İl Müdürü Çil, devletin tüm kurumlarıyla daima yanlarında olacaklarını vurguladı.

"Sizler devletimize, milletimize şehidimizin emanetisiniz"

İl Müdürü Yüksel Çil, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sizler devletimize, milletimize şehidimizin emanetisiniz. Şehidimizin emaneti, milletimizin ve devletimizin en kıymetli emanetidir. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman yanınızda olacak. Şehidimiz Tolunay Kocaman'ın hatırasını yaşatmak, onun emaneti olan siz kıymetli ailesi ile bir arada olmak bizler için büyük onurdur. Her türlü ihtiyacınızda yanınızda olmak sizlere destek olmak boynumuzun borcudur. Bugün burada Tolunay'ın hatıraları arsında nefes almak bizim için tarifsiz bir his ve gururdur. Ona ve tüm şehitlerimize minnettarız. Şehidimiz gururumuzdur. Acınız acımızdır, gururunuz gururumuzdur. Sizler asla yalnız olmayacaksınız. Burada sizlerle birlikte olmak, sizlerin güvenini hissetmek ve kalplerinizi biraz olsun rahatlatabilmek bizim için çok önemli. Tolunay'ın cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi hepimizin kalbinde yaşıyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Şehidin ailesi de, bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin vefasını ve desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'e Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Eskişehir- Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva ve il müdürlüğü personeli eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seyitgazi, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman şehidi Tolunay Kocaman'ın ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:51:29. #7.11#
SON DAKİKA: Orman şehidi Tolunay Kocaman'ın ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.