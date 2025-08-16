Orman şehidi Tolunay Kocaman\'ın ailesine anlamlı ziyaret

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile beraberindeki heyet, Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 10 kahramandan birisi olan Tolunay Kocaman'ın ailesine ziyarette bulundu.

23 Temmuz 2025 tarihinde Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında 10 kahraman şehit oldu. İl Müdürü Çil ve berbaberindeki heyet, şehit Tolunay Kocaman'ın Kümbet mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Hüseyin Kocaman ve annesi Hatice Kocaman ile aynı acıyı paylaşan İl Müdürü, ailenin sorun ve taleplerini dinledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un selamlarını aileyye ileten İl Müdürü Çil, devletin tüm kurumlarıyla daima yanlarında olacaklarını vurguladı.

"Sizler devletimize, milletimize şehidimizin emanetisiniz"

İl Müdürü Yüksel Çil, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sizler devletimize, milletimize şehidimizin emanetisiniz. Şehidimizin emaneti, milletimizin ve devletimizin en kıymetli emanetidir. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman yanınızda olacak. Şehidimiz Tolunay Kocaman'ın hatırasını yaşatmak, onun emaneti olan siz kıymetli ailesi ile bir arada olmak bizler için büyük onurdur. Her türlü ihtiyacınızda yanınızda olmak sizlere destek olmak boynumuzun borcudur. Bugün burada Tolunay'ın hatıraları arsında nefes almak bizim için tarifsiz bir his ve gururdur. Ona ve tüm şehitlerimize minnettarız. Şehidimiz gururumuzdur. Acınız acımızdır, gururunuz gururumuzdur. Sizler asla yalnız olmayacaksınız. Burada sizlerle birlikte olmak, sizlerin güvenini hissetmek ve kalplerinizi biraz olsun rahatlatabilmek bizim için çok önemli. Tolunay'ın cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi hepimizin kalbinde yaşıyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Şehidin ailesi de, bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin vefasını ve desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'e Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Eskişehir- Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva ve il müdürlüğü personeli eşlik etti. - ESKİŞEHİR