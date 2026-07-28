Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamı Dr. Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yangınlara hızlı ve etkin müdahale yöntemleri ile vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ormanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirten Kaymakam Topsakaloğlu, yangınların önlenmesi ve yangınlara karşı etkin mücadelede koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.