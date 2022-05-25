Orman yangınları projeye ilham oldu - Son Dakika
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Orman yangınları projeye ilham oldu

25.05.2022 00:58
Orman yangınları projeye ilham oldu

Geçtiğimiz yaz ülke genelinde yaşanan orman yangınlarından etkilenerek itfaiye gönüllüsü olmaya karar veren Manisalı Emine Özdemir, 'İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır' başlıklı proje hazırladı.

Geçtiğimiz yaz ülke genelinde yaşanan orman yangınlarından etkilenerek itfaiye gönüllüsü olmaya karar veren Manisalı Emine Özdemir, 'İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır' başlıklı proje hazırladı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanarak hayata geçen Özdemir'in projesi sayesinde yangınların boyutu ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği itfaiye personeli olay yerine gelmeden tespit edilmiş olacak.

Manisa'da yaşayan 1 çocuk annesi Emine Özdemir, geçen yıl oldukça fazla yaşanan orman yangınlarından etkilenerek eğitimlere katılıp itfaiye gönüllüsü oldu. Özdemir'in, orman yangınlarından esinlenerek yazdığı 'İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır' projesinin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmesinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli insansız hava aracı eğitimi almaya başladı.

Geçtiğimiz yaz ülke genelinde yaşanan yoğun yangınların ardından itfaiye gönüllüsü olan Özdemir, "Geçen yıl ülkemizin pek çok yerinde yaşanan orman yangınları beni oldukça etkiledi. Ben de itfaiye gönüllüsü olmaya karar verdim. Bu aşamada ne yaparım, nasıl yaparım diye düşününce Manisa'da böyle bir eksikliğin olduğunu gözlemledim" dedi.

Proje sayesinde 21 itfaiye personeli dron eğitimi alıyor

Gözlemleri doğrultusunda Zafer Kalkınma Ajansı'nın eğitim desteğinden faydalanmak amacıyla proje hazırlayarak ajansa başvurduğunu kaydeden Özdemir, "Zafer Kalkınma Ajansı'na dron kullanımıyla ilgili 'İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır' adıyla bir proje yazdım. Projemin kabul edilmesi ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığının 21 personelinin insansız hava aracı kullanımı konusunda eğitim almasını sağladım. İtfaiye gönüllüsü olarak her zaman yangına gidip müdahale etmek gerekmiyor, proje ile de yanlarında olduğumu göstermek istedim. Bu yüzden herkesi itfaiye gönüllüsü olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Amaç yangına hızlı müdahale etmek"

Projenin amacının erken tespit ve uyarı amaçlı dron kullanmak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Projemizin amacı, olay yerine itfaiye personelinin ulaşana kadar, ne kadarlık bir alanda, nasıl bir yangın var tespit edip ona göre hazırlanarak gitmesi, en kısa sürede olaya müdahale etmesini sağlamak var" şeklinde konuştu.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 'İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır' projesinde 4 günü teorik 2 günü ise pratik olmak üzere 6 gün sürecek eğitimde Sapmaz Havacılık'tan kurs eğitmeni Özgür Sekbanoğlu tarafından kursiyerlere İnsansız Hava Aracı kullanımına yönelik eğitim verilecek.

Öte yandan, 2003 yılında 40 dakika civarında olan orman yangınına ilk müdahale süresi günümüzde 12 dakikaya kadar düşürülürken hedefin bu süreyi 10 dakikaya düşürmek olduğu öğrenildi. İlk müdahalenin ne kadar kısa sürede yapılırsa mücadelenin o kadar etkin olduğu orman yangınlarında hazırlanan proje sayesinde hem nasıl müdahale edilmesi gerektiği hem de doğru planlamanın ekipler gelmeden hazırlanmış olması yangınla mücadeleyi daha etkin kılmış olacak. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orman yangınları projeye ilham oldu - Son Dakika


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