Ormanlık alanda yangın: Ekipler büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Yerel

Ormanlık alanda yangın: Ekipler büyümeden söndürüldü

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşlar yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve yangın büyümeden kontrol altına alındı.

09.05.2024 21:53
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Ormanlık alanda yangın: Ekipler büyümeden söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ormanlık alanda yangın: Ekipler büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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