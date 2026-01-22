Başkan Güler: "ORMEK'lerimiz hem meslek öğretiyor, hem de sanatın gelişmesini sağlıyor" - Son Dakika
Başkan Güler: "ORMEK'lerimiz hem meslek öğretiyor, hem de sanatın gelişmesini sağlıyor"

22.01.2026 15:29  Güncelleme: 15:35
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORMEK kurslarıyla kursiyerlerin hem meslek sahibi olduklarını hem de geleneksel sanatları geliştirdiklerini söyledi. Kurslarda 600'ün üzerinde branşta eğitim veriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyenin Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarına (ORMEK) verdikleri öneme dikkat çekerek, "Burada kursiyerlerimiz hem meslek sahibi oluyor hem de geleneksel sanatlarımızı geliştiriyor, bizde onlara destek oluyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, emeğin ve yeteneğin sanata dönüştüğü, kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sunduğu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın (ORMEK) Altınordu şubesini ziyaret etti. Kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya gelen Başkan Güler, yapılan çalışmaları yakından inceledi.

"Emeklerinin değer kazanması için kursiyerlerimize destek oluyoruz"

ORMEK'te kursiyerlerin hem meslek sahibi olmasına, hem de geleneksel sanatları geliştirmelerine imkan sunulduğunu ifade eden Başkan Güler, "Kurslarda 600'ün üzerinde branş ve konuda çalışmalar yapılıyor. Buradaki kursiyerlerimiz hem meslek sahibi olarak hayata atılacaklar, hem de geleneksel sanatlarımızı geliştirerek Ordu'muza, kültürümüze ve ülkemize katkı da bulunacaklar. Biz bu tür çalışmalara oldukça ağırlık veriyoruz. Başarılı bir ekibimiz var. Hocalarımıza ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinin değer kazanması için biz onlara destek oluyoruz" diye konuştu.

Her bir kursiyer ile yakından ilgilenen Başkan Güler, emekleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti ve her zaman desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA

