Örnek Muhtar: Nurdan Yılmaz - Son Dakika
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Yerel

Örnek Muhtar: Nurdan Yılmaz

Örnek Muhtar: Nurdan Yılmaz

Huzurevine yerleşmeyip muhtar olan Nurdan Yılmaz, mahalle sorunlarına çözüm üretiyor.

20.10.2024 13:38
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Amasya'nın Taşova ilçesinde ailesinin tüm bireyleri öldükten sonra maddi güçlüğe düştüğü için iş ararken 'huzurevine yerleş' tavsiyelerine aldırış etmeyen Nurdan Yılmaz, 6 yıl önce muhtar seçildiği mahallesine adeta huzur getirdi. Yemişen mahallesinde yaşayanların bütün sorunlarına çözüm bulmaya çalışan 58 yaşındaki Yılmaz, şimdi ilçede örnek muhtar olarak gösteriliyor.

"Huzurevine yerleş" tavsiyelerine aldırdı

Anne ve babası hayatta olmayıp ayrıca 4 ağabeyi ve 1 kardeşinin de farklı sebeplerle hayatını kaybetmesi üzerine yaşadığı evde yalnız kalan Nurdan Yılmaz, kendisini geçindirmek için kapı kapı gezerek iş aradı. "Huzurevine yerleş" tavsiyelerine aldırmayıp çabalarını sürdüren Yılmaz, 6 yıl önce doğup büyüdüğü Yemişen Mahallesinde muhtar seçildi.

Seçimde yeniden güven tazeledi

Seçildikten sonra ilk iş olarak yeniden kapı kapı gezerek insanların belirlenen ihtiyaçlarının çözümüne gayret ederek gönülleri kazanan çalışkan muhtar büyük destekle geçen yılki seçimde yeniden güven tazeledi.

"Kadınlarımızın ezilmesini asla istemiyorum"

Yaşadıkları zorlu günleri anlatan Yılmaz, "İş istemeye gidince 'Bunun kimsesi kalmadı. Huzurevine gönderelim' dediler. Bende ayağımın üstünde durmak istedim, huzurevine gitmedim. Muhtar seçildim. Kadınlarımızın ezilmesini asla istemiyorum. Şimdi zor durumda olanlara ben koşuyorum. Benim huzur bulduğum yer mahallem ve kadınlarımız" diye konuştu. Mahalle sakinleri de, örnek gösterdikleri muhtarlarının yönetiminden çok mutlu olduklarını söylediler. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Örnek Muhtar: Nurdan Yılmaz - Son Dakika

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