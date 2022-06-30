Orta refüjler lavanta çiçekleriyle süslendi - Son Dakika
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Orta refüjler lavanta çiçekleriyle süslendi

30.06.2022 10:47
Orta refüjler lavanta çiçekleriyle süslendi

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki orta refüjler, lavanta çiçekleriyle süslendi.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki orta refüjler, lavanta çiçekleriyle süslendi.

Vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları alandaki çalışmalarıyla Bilecik'i yaza hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Akasya altı mevki ile organize sanayi bölgesi arasındaki bölümde yer alan orta refüjlerde binlerce kök lavantayı toprakla buluşturdu.

Park ve oyun alanlarında ot temizliği çalışmaları yapılıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ayrıca çocukların zaman geçirdiği oyun alanları ile dinlenme ve bekleme noktalarında ise ot temizliği çalışması gerçekleştiriyor. Belediye önü lale ağaçları ve yeni hastane ile üniversite arası çınar ağaçlarda budama çalışması yapan ekipler, Bilecik Belediyesi Vadi Park'ta da ot biçme ve genel temizlik çalışmalarını yürütüyor. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orta refüjler lavanta çiçekleriyle süslendi - Son Dakika

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