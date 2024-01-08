Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Emekli Askerlerle Kahvaltıda Buluştu

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ortaca ve çevresinde yaşayan emekli askerler ve aileleri ile Dalyan'da düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Ortaca Belediyesi tarafından Ortaca ve çevresinde yaşayan emekli askerler ile ailelerinin katılımı ile kahvaltı programı düzenlendi. Dalyan'da düzenlenen kahvaltıya Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'de katıldı. Kahvaltı sırasında misafirleri ile tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Uzundemir emekli askerlerin ve ailelerin taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Düzenlenen kahvaltı programı ile ilgili açıklama yapan Başkan Uzundemir "İlçemiz ve çevresinde yaşayan vatana hizmet etmiş komutanlarımız ve aileleri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Kendileri ile sohbet ettik, Fikir alışverişinde bulunduk. Hepsine buraya kadar zahmet verdikleri için teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA