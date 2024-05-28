Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, evleri yanan 2 vatandaşı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, evleri yanan 2 vatandaşı ziyaret etti

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, evleri yanan 2 vatandaşı ziyaret etti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen yangınlarda 2 ailenin evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan aileleri ziyaret ederek yardım sözü verdi.

28.05.2024 14:28  Güncelleme: 14:31
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Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, evleri yanan 2 vatandaşı ziyaret etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen yangınlarda 2 ailenin evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınların ardından Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan aileleri ziyaret etti. Ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek imkanlar dahilinde her türlü yardımın yapılacağını belirten Başkan Tezcan, "Ortaca ilçemizde meydana gelen iki yangın sonucu evleri zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu üzücü olay karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Ortaca Belediyesi olarak, imkanlarımız dahilinde her türlü yardımı yapacağımızı ve ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacağız. Belediye ekiplerimiz gerekli çalışmaları başlattı ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzla bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, evleri yanan 2 vatandaşı ziyaret etti - Son Dakika

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