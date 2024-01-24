Ortaca Belediyesi\'ne ait Dal-Bel şirketi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Ortaca Belediyesi'ne ait Dal-Bel şirketi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, gıda hijyeni ve sanitasyonu eğitimi verildi.

Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla Ortaca Belediyesi'ne ait Dal-Bel şirketi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, gıda hijyeni ve sanitasyonu eğitimi verildi. Eğitimde personel hijyeni, gıda hijyeni, mutfak hijyeni ve güvenilir gıda konuları üzerinde durulurken iş sağlığı ve güvenliği eğitimde ise iş kazaları hakkında bilgilendirme yapıldı. - MUĞLA