Ortaca Belediyesi Personelleri Bayramlaştı

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Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve belediye meclis üyeleri, Ortaca Belediyesi Personelleri'nin Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi'ni kutladı.

Ortaca Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde geleneksel hale gelen personel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Belediye Meclis üyelerinin de katılımıyla renklenen etkinlikte, Belediye Başkanı Evren Tezcan, tüm personelin bayramını kutlayarak, sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Bayramlaşma sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan Tezcan, "Bu özel günlerde, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini görmek beni mutlu ediyor. Hepinizin Kadir Gecesi'ni de kutlar, bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ederim" dedi.

Bayramlaşma, samimi temenniler ve iyi dileklerle son buldu. - MUĞLA