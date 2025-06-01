Ortaca'da Alevi Birlik ve Dayanışma Pikniği Düzenlendi - Son Dakika
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Ortaca'da Alevi Birlik ve Dayanışma Pikniği Düzenlendi

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01.06.2025 23:14  Güncelleme: 10:40
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Ortaca\'da Alevi Birlik ve Dayanışma Pikniği Düzenlendi
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Ortaca Pir Sultan Abdal Derneği tarafından birlik ve dayanışma pikniği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan protokol üyeleri, Alevi vatandaşlara yönelik ayrımcılıkla mücadele vurgusu yaptı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ortaca Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Birlik ve Dayanışma Pikniği düzenlendi.

Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Ortaca'da Birlik ve Dayanışma Pikniği yapıldı. Ortaca Belediyesi Günlüklük Mesire alanında düzenlenen piknikte Ortaca Belediye Başkan yardımcısı Hüsnü Sarı, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Dalaman CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan da yer aldı.

Ortaca Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Ülkü Aydoğan piknikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ülkenin her yanında Alevi vatandaşlarımıza karşı uygulanan ayrımcılık ve dışlama, Ortaca'da çok fazla yaşanmasa da eşit vatandaşlık haklarımız için mücadele burada da görevimiz. Bunun dışında derneğimizin sadece Aleviler için bir dernek olmadığını, devrimci, sosyalist, demokrat herkese kapımızın açık olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Çevreden, demokrasi mücadelesine, gençlik ve kadın sorunlarına kadar bu toplumdaki her dert, bizim de derdimiz, daha güzel günler için mücadele bizim de mücadelemizdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ortaca'da Alevi Birlik ve Dayanışma Pikniği Düzenlendi - Son Dakika

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