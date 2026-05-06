Ortaca'da cinayet sonrası intihar girişimi
Ortaca'da cinayet sonrası intihar girişimi

06.05.2026 00:11
Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı iki kadını öldüren zanlı, polisten kaçarken intihar etti.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı 2 kadını ateşli silahla öldürmekle suçlanan kişi polisin takibi üzerine kendisini de göğsünden vurdu. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Ecevit C, bir otelin girişinde aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki Serap Yılmaz ve 32 yaşındaki Hatice Yeysikan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahına sarılan Ecevit C, iki kadına kurşun yağdırarak olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Saldırı sonucu Serap Yılmaz olay yerinde, ağır yaralı Hatice Yeysikan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet güçlerinin takibi sonucu köşeye sıkıştırılan zanlı, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini göğsünden vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
