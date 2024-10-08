Ortaca\'da Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutalmaları kapsamında Ortaca'da Ortaokullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, turnuvanın açılış vuruşunu yaparak sporculara başarılar diledi.

Ortaca'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları kapsamında Ortaokullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılış töreni, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ın başlama vuruşu ile gerçekleşti.

Turnuvaya katılan okullar ve sporcular, keyifli bir rekabetin yanı sıra dostluk ve kardeşlik ruhunu da yaşatmayı hedeflediklerini belirttiler. Kaymakam Aktaş, yaptığı konuşmada, genç sporculara hitaben, "Bu turnuvanın yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin değerlerini yüceltmek için bir fırsat olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın ilerleyen günlerinde, Ortaca'da bulunan ortaokulların futbol takımları şampiyonluk için mücadele edecek. - MUĞLA