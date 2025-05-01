Ortaca'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

(MUĞLA)- Muğla'nın Ortaca ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Hıdırellez şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesinde yapılan baharın müjdecisi Hıdırellez etkinliği coşkulu bir şekilde kutlandı.Cumhuriyet mahallesi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nin geleneksel Hıdırellez şenliği Ortaca cumhuriyet mahallesi açık düğün salonunda gerçekleşti. Etkinliğe Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, CHP ilçe başkanı Özcan Özsoy, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı

Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık İlhan şenlik açılışında konuştu. Şenlik şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz derin bir sorunlar yumağı içerisinde, adalet ve hukuksuzluğun ayyuka çıktığı bu günlerde birleşerek, kaynaşarak sevgi ve hoşgörü ile umudumuzu yeşerterek, mutlu demokratik özgür yarınlara en kısa zamanda ulaşmak dileğiyle, katkılarınızla bize güç veren siz değerli dostlara kucak dolusu sevgi ve saygılarıma sunarım.

Bildiğiniz gibi mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdırellez ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır. Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde Hıdırellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdırellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır'ın uğramayacağı düşünülür. Sonuç olarak, Anadolu'da hala görkemli törenlerle kutlanan Hıdırellez Bayramı insanlık tarihinde çok eski zamanlardan beri kutlanmaktadır. Farklı isimler altında kutlansa da Hıdırellez motiflerine pek çok yerde rastlamak mümkün olmaktadır. Baharın gelişi ve doğanın canlanması insanlar tarafından bayramlarla kutlanması gereken bir durum olarak algılanmıştır. Böylece bir bahar bayramı olan Hıdırellez, evrensel bir nitelik kazanmıştır."

Düzenlenen Hıdırellez şenliği gece geç saatlere kadar devam etti.