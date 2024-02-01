Ortaca\'da Sabit Araç Muayene İstasyonu İnşaatı İçin Anlaşmalar İmzalandı

Yerel

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in girişimleri ile Cumhuriyet Mahallesi yeni hal üzerindeki belediyeye ait alana yapılacak olan sabit araç muayene istasyonu inşaatı çalışmaları için gerekli anlaşmalar yapılarak imzalandı.

Ortaca Belediyesi tarafından belediyeye ait alana yapılacak olan sabit araç muayene istasyonu için gerekli alanın tahsisi yapılmıştı. Tahsisi yapılan alanda sabit araç muayene istasyonu inşaatı çalışmaları için gerekli anlaşmalar yapılarak imzalandı. Mart ayı sonrasında Ortaca'da gezici araç muayene istasyonunda sıra bulamayan vatandaşlar, araçlarının muayenesi için Fethiye veya Marmaris'e gitmelerine gerek kalmayacak. Dalaman ve Köyceğiz bölgesi dahil araç muayeneleri artık Ortaca'da yapılacak.

Ortaca Cumhuriyet Mahallesi Yeni Hal Yolu üzerinde faaliyete girecek olan daimi istasyon sayesinde vatandaşların araçlarının muayenesi için artık Marmaris ve Fethiye'ye gitmelerine gerek kalmayacağını ifade eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir " Yılda en az 30 milyon lira para Ortaca esnafımızın kasasına girmiş olacak. Ayrıca ihale ile yasal olarak firmaya kiralanan alandan yılda 250 bin lira gibi bir rakam kira bedeli olarak belediyemiz kasasına girecek" dedi. - MUĞLA