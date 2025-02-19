Ortaca'da Su Sorunu Kalıcı Olarak Çözüldü - Son Dakika
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Yerel

Ortaca'da Su Sorunu Kalıcı Olarak Çözüldü

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca'nın Yerbelen Mahallesi'ndeki içme suyu sorununu yaptığı yenileme çalışmalarıyla kalıcı olarak çözmüştür. Ekipler, 1500 metrelik su hattını yenileyerek, mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı su sıkıntısının önüne geçti.

19.02.2025 16:44  Güncelleme: 16:49
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Ortaca'da su sorunu ortadan kalktı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri içme suyu sorunu yaşanan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaz mevsimi gelmeden bu sorunları tek tek gidermek için yoğun mesai harcayan ekipler kentin farklı noktalarında projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Ortaca İlçesinde çalışma gerçekleştiren ekipler Yerbelen Mahallesinin su sorununu kalıcı olarak çözdü.

İçme suyu hatlarındaki arızalara müdahale zordu

Ortaca Yerbelen mahallesinde içme suyu hatlarının yol seviyesinin 4-5 metre altında kalması nedeniyle bu hatlar üzerinde yaşanan arızalara müdahale etmenin çok zor olduğu ve çalışmaların zor olması nedeniyle arıza sırasında kesinti süreleri uzadığı için bölgede çalışma başlatıldı. MUSKİ ekipleri tarafından basınç düşüklüğüne ve farklı içme suyu sorunlarına neden olan hat için yenileme çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında hattın 1500 metrelik kısmı yenilenirken bölgedeki su sıkıntısı tamamen ortadan kalktı.

Mahalle sakini Özge Gün, "6-7 yıldır biz bu sorunu yaşamaktayız. Ben ikinci katta oturuyorum kendim. Sular böyle bulaşık yıkarken az geliyordu. Hatta çamaşır makinesinin tam durulanmamasından kaynaklı makinelerde arızalar yaşanıyordu. Şu an sular tazyikli ve güçlü geliyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras Bey'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Ortaca Yerbelen Mahalle Muhtarı Hüseyin Gün, "6 yıldır Yerbelen Mahallesi'nde su sıkıntısı vardı. 2'nci katlara basınçtan dolayı çamaşır makineleri arıza veriyordu. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyorlardı. Bu yeni hat döşendikten sonra şu an bu sıkıntımız ortadan kalktı" dedi.

Ortaca su ve kanal işletme şube müdür vekili Zeynep Atik Öztürk bölgede yapılan çalışma hakkında bilgi verdi. Öztürk, "Burada kanalın içerisinden geçen bir borumuz vardı ve yol kotundan ortalama 4-5 metre falan aşağıda kalıyordu. Dolayısıyla arızaların tespiti konusunda ve arızaların yapılması konusunda sıkıntılar yaşamaktaydık. Tespiti çok zordu bizim için. Sonra biz bu boruları yol kotu seviyesine aldık. Olması gereken yere ve yol kenarına aldık. Kanalın içinden çıkardık. Yaklaşık Bin 500 metre hat döşendi buraya" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca'da Su Sorunu Kalıcı Olarak Çözüldü - Son Dakika

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