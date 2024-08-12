Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, En Mutlu Köy'deki özel bireylere sürpriz yaparak doğum günü kutlaması yaptı - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, En Mutlu Köy'deki özel bireylere sürpriz yaparak doğum günü kutlaması yaptı

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, En Mutlu Köy yerleşkesinde çalışan özel bireylerden Burak Öksüz'e doğum günü sürprizi yaparak, birlikte pasta kesti. Kaya, yerleşkedeki diğer çalışanlara ise Trabzonspor forması hediye etti.

12.08.2024 18:23  Güncelleme: 19:43
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, En Mutlu Köy yerleşkesinde çalışan özel bireylerden Burak Öksüz'e doğum günü sürprizi yaparak, birlikte pasta kesti. Kaya, yerleşkedeki diğer çalışanlara ise Trabzonspor forması hediye etti.

Ortahisar Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin iş hayatına dahil edilmesi ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan, tekstil, dokuma, ahşap atölyeleri, seralar ile tavuk çiftliğinin bulunduğu En Mutlu Köy bugün güzel bir sürprize sahne oldu. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, doğum günü için aylar öncesinden kendisini arayan Burak Öksüz'e sürpriz yaptı. Burak'ın doğum gününü unutmayıp En Mutlu Köy yerleşkesine giden Başkan Kaya, Burak ile doğum günü pastası kesti, kutlamaya katılan 19 çalışana da Trabzonspor forması hediye etti.

Başkan Kaya, "En Mutlu Köy yerleşkemizdeyiz. Bugün 12 Ağustos, özel bir gün. Burak kardeşimizin doğum günü. Biz de başkan yardımcılarımızla bir fırsat oluşturarak Burak kardeşimizi doğum gününde yalnız bırakmadık. Burak'ın yeni yaşını kutluyor, ona sağlıklı bir ömür diliyoruz. Burada 19 özel gereksinimli kardeşimiz, üretimin bir parçası halinde, oyuncaktan, dokuma ve ahşap ürünlere, sebze ve yumurtaya kadar birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Resimler, el işçiliği ürünler yapıyorlar, her biri üretime katkı vermeye çalışıyor. Onlarla çalışmaktan ötürü çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Kardeşlerimizin her birine Trabzonspor'umuzun formalarını hediye ettik. İnşallah birlikte maçlara da katılıp şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.

Başkan Kaya, doğum günü kutlamasının ardından En Mutlu Köy yerleşkesindeki personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, En Mutlu Köy'deki özel bireylere sürpriz yaparak doğum günü kutlaması yaptı - Son Dakika

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