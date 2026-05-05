Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Borç Eleştirilerine Yanıt: Kaynaklarımızı Verimli Kullanıyoruz

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyeyi 1 milyar 256 milyon lira borçla devraldıklarını belirterek, "Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz, kurumsal kapasitemizi geliştirerek ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, belediyenin borç yönetimi ve mali yapısına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Kaya, "Hesabımızı kitabımızı doğru yapıyoruz, kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz, kurumsal kapasitemizi geliştirerek ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi'ni devraldıklarında 1 milyar 256 milyon lira borç bulunduğunu belirten Kaya, "Ortahisar Belediyesi'ni 1 milyar 256 milyon lira borçla bize devrettiniz ama şimdi bizi borç yönetimi konusunda başarısızlıkla suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TOKİ borcuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kaya, söz konusu borcun kapatıldığını vurgulayarak, "İki yıl önce 11,5 milyona satamadığınız yeri biz TOKİ'ye 300 milyona devrettik, bütün borçları sildik, sıfırladık" dedi.

Belediyenin vatandaşlardan aldığı gecikme faizine yönelik eleştirilere de değinen Kaya, bunun yasal zorunluluk olduğunu belirterek, "İktidar bir düzenleme yapsın, biz de vatandaşımıza 'faiz almıyoruz' diyelim" çağrısında bulundu.

Personel giderlerine ilişkin eleştirileri de değerlendiren Kaya, göreve geldiklerinde yüksek sayıda personel devraldıklarını ifade ederek, hiçbir çalışanın işten çıkarılmadığını söyledi.