Ortahisar Belediye Başkanı Sokak Kedisini Sahiplendi

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, trafik kazası geçiren ve tedavi süreci devam eden bir sokak kedisini sahiplendi. 'Sütlaç' ismini verdiği yaralı kediyi, Ortahisar Belediyesi'nin hizmet binasına alan Başkan Kaya, "Sütlaç artık Ortahisar Belediyesi ailemizin yeni bireyidir" dedi.

Hayvan sevgisi ve hassasiyetiyle bilinen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hayvanseverlerin gönlünü kazanan örnek bir uygulamaya imza attı. Başkan Kaya, yaralı bir sokak kedisinin tedavisini üstlenip, Ortahisar Belediyesi'nin hizmet binasına aldı.

"SÜTLACI ARTIK ORTAHİSAR BELEDİYESİ'NİN KORİDORLARINDA GÖREBİLİRSİNİZ"

Sütlaç'ın hikayesini anlatan Başkan Kaya, "Kıymetli hemşerilerim, kıymetli hayvanseverler, bu patili dostumuzun adı; Sütlaç. Rengi beyaz olduğu için ve 'yöresel bir ismi olsun' istediğimiz için adını Sütlaç koyduk. Sütlaç bir sokak kedisi. Yaklaşık bir buçuk ay önce bir trafik kazası geçirdi. Sütlaç artık Ortahisar Belediyemizin koridorlarında, makamımızda, belediyemizin her yerinde görebileceğimiz patili dostumuz olacak. Bütün bakımını, tedavilerini biz burada karşılayacağız. Ailemizin bir bireyi olacak" dedi.

"TÜM HEMŞERİLERİMİN PATİLİ DOST SAHİPLENME HAREKETİNE DESTEK VERMESİNİ BEKLİYORUM"

Trabzon halkına patili dostların sahiplenilmesi noktasında çağrıda bulunan Başkan Ahmet Kaya, "Buradan bütün Trabzonlu hemşerilerime, bütün dostlarıma, sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını ve bir sokak hayvanı sahiplenmelerini istediğimi ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli ve insani bir görev. Bu canların hepimiz kadar korunmaya, beslenmeye ve barınmaya hakkı var. Patili dost sahiplenme hareketine, hep birlikte birer sokak hayvanı sahiplenerek sahip çıkalım istiyorum. Sütlaç'ımızı tedavi eden, iyileştiren, ona sevgisini ve emeğini veren veterinerlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.