Ortahisar Belediyesi Çağlayan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesine Başlıyor - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Çağlayan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesine Başlıyor

Ortahisar Belediyesi Çağlayan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesine Başlıyor

Ortahisar Belediyesi, Çağlayan mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesinin startını veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, proje hakkında bilgilendirme ofisinin açılacağını duyurdu ve projenin önemini vurguladı.

27.08.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
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Ortahisar Belediyesi tarafından Çağlayan mahallesinde yürütülen Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi start alıyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bilgilendirme ofisinin açılacağını duyurdu ve proje hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın ilk adımını, Çağlayan mahallemizde uygulayacağımız Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi ile atacağız" diyen Başkan Kaya, "Uzun zamandır gündemde olan ancak belirgin bir ilerleme kaydedilemeyen Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'ni tamamlamakta kararlıyız. Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Ofisimizi yarın saat 11: 00'da hizmete başlatarak projeye start veriyoruz. Çağlayan'da dönüşüm sürecini başlattıktan ve projeyi belli bir aşamaya getirdikten sonra kent merkezindeki yapı stoku eski olan birçok mahallemizle ilgili de çalışmalara başlayacağız. Örneğin; 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi, Yalı mahallesi, Yenimahalle, Faroz, Kurtuluş gibi birçok mahallemizde mutlaka kentsel dönüşümler yapılmalı. Bu kentsel dönüşümlerde hem kent estetiğine ve sosyal donatılara önem vereceğiz, hem de yapılacak çalışmaların kentimize katma değer sağlayacak uzun vadeli projeler olmasına özen göstereceğiz" dedi.

Trabzon'un merkezdeki birçok mahallesinde yapı stoklarının ekonomik ömrünü tamamladığını ve kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Kaya, "Dönüşüm ve yenilenmeyi, şehrimizin geleceğine yönelik uzun vadeli, şehrimize her açıdan değer katacak projelerle gerçekleştireceğiz. Bir yandan kamu yararını öncelerken, bir yandan da sosyal belediyeciliğin gereği olarak halkımızın memnuniyetine dayalı, mağduriyet oluşturmayan bir anlayışla kentsel dönüşüme öncülük edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul'dan Trabzon'daki kentsel dönüşüm hamlesine destek

Kaya, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kendilerine büyük desteği olduğunu sözlerine ekleyerek "Ekrem Başkanımız, kendisiyle yaptığımız görüşmede Trabzon'umuza yapılacak her hizmette yanımızda olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Koordinatörü Can İhsan Bozbaş ise "Çağlayan Mahallemizde kentsel dönüşümün startını vermek üzere, bir taraftan görüşmelerimizi sürdürürken diğer taraftan da vatandaşlarımızın konu hakkında sağlıklı bilgilendirilmesini sağlamak üzere bir bilgilendirme ofisi açıyoruz. KİPTAŞ ortaklığı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızla somut adımlar atıyoruz. Proje alanındaki hak sahipleriyle görüşmelerimiz bu ofisten yürütülecek. Vatandaşlarımızın tüm sorularına cevap vereceğiz ve hızlıca yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde projemizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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