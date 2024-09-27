Ortahisar Belediyesi\'nden Öğrencilere Ulaşım Desteği

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi, belde dışında okuyan ortaokul ve lisede öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada "Belediye olarak geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da ortaokul ve liseye giden öğrencilerimize, öğretim yılı sonuna kadar yol ücreti desteğinde bulunacağız. Destekten yararlanmak isteyen ve kasabamızda ikamet eden öğrencilerimiz şahsen belediyemiz yaşı işleri müdürlüğüne gerekli evraklar ile müracaat etsinler" dedi. - NEVŞEHİR