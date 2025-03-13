Ortaklar Yörük Efeler Derneği\'nden Geleneksel İftar Programı

Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 3. Geleneksel İftar Programı kapsamında bu yıl Selatin Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu.

Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan ve yönetimi, bu yıl 3. Geleneksel İftar programını gerçekleştirdi. İftara Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve Selatin Mahallesi Muhtarı İbrahim Erduman da katıldı.

İlk iki yıl Ortaklar'da iftar programı gerçekleştiren Doğan, bu kez Selatin Mahallesi'nde iftar verdi. Anıt Ağacı'nın altında gerçekleştirilen iftar için sabah saatlerinde kadınlar yemek hazırlamaya başladı. Akşam saati yaklaşınca masalar kurulup iftar programına hazır hale getirildi. İftar saati yaklaşınca, yemekler dağıtıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte Yörükler ve mahalle sakinleri iftarlarını açtı.

Başkan Doğan: "Paylaşmak ve birlik için buradayız"

Geleneksel iftar programının gelecek yıllarda da süreceğini belirten Başkan Esma Doğan, Ramazan ayının paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı. Başkan Doğan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar soframızda bir araya geldik. Ramazan, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Biz de bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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