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Ortaokul öğrencileri projelerini yarıştırdı

ERZURUM - 8 . TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi 22-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fuaye alanında birbirinden ilginç projelerin yarışırken, öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, öğrencilerin merak ve keşfetme isteklerinin birer sonucu olan projelerin daha yaşanabilir bir geleceğin inşasında kıymetli birer fikir olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde 12 bölgede yarışlar yapılıyor. Erzurum'u da içine alan 10 ilimiz yarışıyor. En başında 2800 proje müracaat etti. Ön inceleme sonrası proje sayısı 800 proje elendi. Sonrasında 102 proje buradaki aşamaya geldi. " dedi.

8 . TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi'nde akran zorbalığından bayat ekmeğin değerlendirilmesine, dağlarda yetişen doğal bitkilerin ilaç olarak kullanılmasından hayatı kolaylaştıran bir çok projenin görücüye çıktığı sergide, yapılacak değerlendirme sonrası 25 Nisan'da ödül alacak projeler belli olacak. Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım dallarında başarılı olan projeler Türkiye geneli yarışmalarda temsil edilecek.