Ortaokul öğrencileri projelerini yarıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ortaokul öğrencileri projelerini yarıştırdı

8. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi, Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fuaye alanında gerçekleşen sergide, öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Yarışmada, akran zorbalığından bayat ekmeğin değerlendirilmesine, doğal bitkilerin ilaç olarak kullanılmasından hayatı kolaylaştıran birçok proje yer aldı. Değerlendirme sonrası ödül alacak projeler, 25 Nisan'da belirlenecek ve Türkiye geneli yarışmalarda temsil edilecek.

22.04.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaokul öğrencileri projelerini yarıştırdı

ERZURUM - 8 . TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi 22-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fuaye alanında birbirinden ilginç projelerin yarışırken, öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, öğrencilerin merak ve keşfetme isteklerinin birer sonucu olan projelerin daha yaşanabilir bir geleceğin inşasında kıymetli birer fikir olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde 12 bölgede yarışlar yapılıyor. Erzurum'u da içine alan 10 ilimiz yarışıyor. En başında 2800 proje müracaat etti. Ön inceleme sonrası proje sayısı 800 proje elendi. Sonrasında 102 proje buradaki aşamaya geldi. " dedi.

8 . TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi'nde akran zorbalığından bayat ekmeğin değerlendirilmesine, dağlarda yetişen doğal bitkilerin ilaç olarak kullanılmasından hayatı kolaylaştıran bir çok projenin görücüye çıktığı sergide, yapılacak değerlendirme sonrası 25 Nisan'da ödül alacak projeler belli olacak. Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım dallarında başarılı olan projeler Türkiye geneli yarışmalarda temsil edilecek.

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ortaokul öğrencileri projelerini yarıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:30:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaokul öğrencileri projelerini yarıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement