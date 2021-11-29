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Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya - Son Dakika

Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya

29.11.2021 19:43

- Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya Sokak hayvanları için harçlıklarını biriktirip mama aldılar Bursa'da, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sokak hayvanları için harçlıklarını biriktirip mama aldı.

- Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya

Sokak hayvanları için harçlıklarını biriktirip mama aldılar

BURSA - Bursa'da, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sokak hayvanları için harçlıklarını biriktirip mama aldı. Kedi ve köpek mamaları, can dostlarına ulaştırılmak üzere İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi. Okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilere teşekkür etti.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla okul öğretmenlerinden Fatma Cerrah koordinasyonunda 5 ve 6'ncı sınıf öğrenciler bir kampanya başlattı. Öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama aldı. Mamaların can dostlarına ulaştırılması için İnegöl Belediyesi ile de irtibata geçildi.

Bugün İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri mamaları teslim almak için okula gitti. Belediye Başkanı Alper Taban da ekiplerle birlikte okula giderek öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu duyarlı davranışları için öğrencilere teşekkür eden Başkan Alper Taban, "Bizler yaratılan her canlıyı seviyoruz, önemsiyoruz. Sokaklarda gezen sahipsiz hayvanlarımız var. Bunların hem sahiplenilmesini istiyoruz hem de onlara iyi davranılmasını istiyoruz. Bizler Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizde can dostlarımız için çok güzel imkanlar sunuyoruz. Yaralanan, tedaviye ihtiyacı olan hayvanları orada iyileştirip yeniden aynı mekana salıyoruz. Aynı zamanda tabiatta beslenebilmeleri için de beslenme alanları oluşturuyoruz. Sizler bu davranışınızla can dostlarımız konusunda ne kadar duyarlı olduğunuzu gösterdiniz. Harçlıklarınızı böyle faydalı bir iş için biriktirmeniz bizleri mutlu etti. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bilinçli olması bizim için önemli" ifadelerinde bulundu.

Öğrencilerle sohbet edip sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların da anlatıldığı buluşmada, ayrıca öğrencilere hediyeler verildi. Okula barınaktan bir köpek sahiplendirilmesi kararlaştırılırken, köpek için mama kabı ve suluk da hediye edildi.

Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya
Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya
Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya
Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya

Yıldırım Beyazıt, Sokak Hayvanları, İmam Hatip, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaokul öğrencilerinden alkışlanacak kampanya - Son Dakika


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